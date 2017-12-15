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Şükran Ovalı: Caner kendi tatlılığıyla geldi

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı birbirlerini öve öve bitiremedi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 08:20..
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gece eşi Şükran Ovalı ile beraber Karaköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Caner Erkin, "Filmden çıktık. Çok güzel bir film olmuş, eşimin oyunculuğu çok güzeldi. Gala sonrası biraz eğlendik, şimdi evimize gidiyoruz" dedi.

"SETE BAKLAVA GETİRDİ"

"Çekimler esnasında set ziyaretleri oldu mu?" sorusuna Şükran Ovalı, "Beraber baya bir zaman geçirdik. Çekimlerin uzun sürdüğü bir gün Caner sabaha karşı geldi. Baklava getirmedi ama kendi tatlılığıyla geldi" ifadelerini kullandı.

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