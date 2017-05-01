Sulama göletine giren çocuklardan biri boğuldu

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi. Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi.

VATANDAŞLAR 2 ÇOCUĞU KURTARDI

Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı. Suriyeli Muhammed El Mehdi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sualtı polisleri, girdikleri suda yaptıkları yarım saatlik çalışmada El Mehdi'ye ulaştı. Sudan çıkarılan El Mehdi, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.