taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51985
Euro
6.30865
Altın
1232.55
Borsa
92366.21
Gram Altın
218.719

Sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Hüseyin öldü

Karaman'da oyun oynarken dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Hüseyin Baysal, boğuldu.

DHA | 01.11.2018 - 17:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülkaya köyünde Baki Baysal (5) ve kardeşi Hüseyin, evlerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçede sulama havuzunun yanına gitti.

KARDEŞİ HAVUZA DÜŞTÜĞÜNÜ HABER VERDİ

Sulama havuzuna taş atıp oynayan iki kardeşten Hüseyin Baysal, dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin havuza düştüğünü gören Baki Baysal, ağlayarak evlerinin önünde ekmek yapan annesi Ziynettin Baysal'ın yanına gidip haber verdi. Anne Baysal, çığlıklar atarak havuzun yanına geldi. Hüseyin Baysal, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Hüseyin öldü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Gözyaşlarına boğulan anne Baysal, 1 yaşındaki oğlu Mehmet'i kucağına alıp, ölen oğlunun cesedine bakarak gözyaşı döktü.
Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hüseyin Baysal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Hüseyin öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

13
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

266
Sıla basının karşısına çıktı

Sıla basının karşısına çıktı

231
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

56
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

82
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

165
Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM