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Sulama kanalına düşen çiftçiyi vatandaşlar kurtardı

Bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek Iğdır Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen çiftçiyi kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

DHA | 28.05.2018 - 07:43..
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Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde tarlasına su veren, evli ve 8 çocuk babası Ferzende Güç, bisikletiyle dönerken dengesini kaybedip, su kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen çiftçiyi kurtarma çalışmaları

AYAKLARI KANALA SIKIŞTI

Akıntının fazla olması nedeniyle bir süre sürüklenen Güç, son anda köprünün ayağına tutundu. Bu sırada çevredekilerin yardım ettiği Güç'ün ayakları kanala sıkıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşlar tarafndan başı dışarıda tutularak nefes alması sağlanan Ferzende Güç olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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