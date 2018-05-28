Sulama kanalına düşen çiftçiyi vatandaşlar kurtardı

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde tarlasına su veren, evli ve 8 çocuk babası Ferzende Güç, bisikletiyle dönerken dengesini kaybedip, su kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen çiftçiyi kurtarma çalışmaları

AYAKLARI KANALA SIKIŞTI

Akıntının fazla olması nedeniyle bir süre sürüklenen Güç, son anda köprünün ayağına tutundu. Bu sırada çevredekilerin yardım ettiği Güç'ün ayakları kanala sıkıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşlar tarafndan başı dışarıda tutularak nefes alması sağlanan Ferzende Güç olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.