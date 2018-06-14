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Süleyman Soylu: Bir tane uyuşturucu satıcısı kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün ardından uyuşturucunun da 'belini kıracaklarını' söyledi.

AA | 14.06.2018 - 06:19..
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Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak iftarına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirtti.

"BU MİLLET, GEÇMİŞTE ÇOK ZORLUK ÇEKTİ"

Bakan Soylu, birlik olmalarının birilerini rahatsız ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Irkçılık Avrupa'da almış başını gitmiş. Onlar sadece para, pul hesabı yapıyorlar ama biz para, pul hesabı değil, bizim dinimiz, inancımız her insanın bir alem olduğunu bize öğretti ve biz ondan şaşmıyoruz. 24 Haziran'da önemli bir seçim var. Geçmişte çok zorluk çekti, bu millet. Gece saat 12'de Okmeydanı Hastanesi'nin önünde durup, sabaha kadar doktoru bekleyip, sabahleyin doktorun yüzünü 5 dakika görmek için bu millet ne ızdıraplar çekti. Türk Hava Yolları'ndan bilet almak için torpil tutulurdu, bir doktorun yüzünü görmek için torpil tutulurdu. Şimdi biz dağın tepesindeki hamile kadını, ambulans helikopterlerle alıyor ve hastaneye yetiştiriyoruz, yeni Türkiye bu."

Süleyman Soylu: Bir tane uyuşturucu satıcısı kalmayacak


"UYUŞTURUCUNUN DA BELİNİ KIRACAĞIZ"

Uyuşturucuyla mücadelede çok önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Soylu, aynı zamanda terör örgütleriyle de etkili mücadele ettiklerini vurguladı.

Soylu, çocuklara dahi musallat olan uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını dile getirerek, "Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Geçen senenin iki katı kadar eroin, sentetik uyuşturucu yakalıyoruz. Anneler, babalar özellikle bilsinler, bu uyuşturucuya karşı büyük mücadele açtık. Terörün nasıl belini kırdık, uyuşturucunun da belini aynı şekilde kırıp, bir tane uyuşturucu satıcısı bırakmayacağız ve çocuklarımıza musallat olan bu uyuşturucu satıcılarını silip süpüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu: Bir tane uyuşturucu satıcısı kalmayacak

"ATATÜRK HAVALİMANI, GEZİCİLERE KAPAK OLSUN"

Gezi parkı odaklı olaylara da değinen Bakan Soylu, "Hani bu geziciler iki ağaç için ayağa kalktılar ya, kıyameti kopardılar. Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı şimdi dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline getiriyor, Millet Bahçesi. Bir tane geziciden, 'Bu adamdan Allah razı olsun, bak ağaçları dikiyor.' diye bir şey duydunuz mu? Ben de diyorum ki 'Atatürk Havalimanı gezicilere kapak olsun.' Onlar bu dilden anlarlar." diye konuştu.

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