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Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine Twitter'dan hakaret eden Mehmet Bekaroğlu'na "güya biz diktatörüz" diyerek karşılık verdi.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 21:35..
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Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak terörist Murat Karayılan'a benzetmiş ve ülkeye Karayılan'dan daha fazla zarar vermekle suçlamıştı.

"GÜYA BEN İÇİŞLERİ BAKANIYIM"

Bakan Soylu ise bu akşam CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu oldu ve Bekaroğlu'nun bu ven benzeri tweetlerine şu sözlerle karşılık verdi; "Şuraya bakar mısınız? Güya ben İçişleri Bakanıyım, diktatörüz ya. 'Allah belanı versin' diyor ve beni ajan provakatörlükle suçluyor. "

Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap ViDEO

Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

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Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

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Süleyman Soylu'dan Bekaroğlu'nun hakaretlerine cevap

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