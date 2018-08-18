Süleyman Soylu'dan çocuklara: Yollarda ailenizi uyarın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale’de bölge trafik kontrol noktasında “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük, oyuncak, şapka, tişört dağıttı.

Bayram tatili için memleketlerine giden ailelerle sohbet ederek bayramlaştı.

Kırıkkale’de Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemede bulunan Bakan Soylu, “15 Ağustos’ta özellikle otogarlara girdik. Huzurlu Bayramlar uygulamasını gerçekleştirdik. O saatten, o tarihten itibaren de özellikle otogarlarda, trafik ekiplerimiz yolculuğa çıkan otobüslerimize ve otobüslerin şoförlerine aynı zamanda yolcularımıza gerekli trafik kurallarını tekrar hatırlatıyorlar, denetimleri de ortaya koyuyorlar. Yine yanı sıra yaklaşık Türkiye’de belirlediğimiz 20 kaza kara noktasındaki Allah’a çok şükür, geçen Ramazan Bayramı’nda kaza kara noktalarında herhangi bir ölümlü kaza, yaralamalı kaza olmadı. İnşallah bu alacağımız tedbirlerle yine olmayacak. Yine bunun yanı sıra özellikle karayollarında, korsan taşımacılığa yönelik tedbirleri arkadaşlar ciddi bir şekilde devam ettiriyor” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA BİR SORUMLULUK YÜKLEDİK"

Bakan Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu bayramda farkındalık oluşturmasını, hem paydaşlarımızı yani denetleyen paydaşlarımızı arttırabilmemiz için çocuklarımıza bir sorumluluk yükledik, ‘kırmızı düdük’ kampanyası. Polis abiler, polis ablaları onlara denetimleri yaptıkları zaman annelerinin, babalarının, sürücüsünü hem hız, hem emniyet kemeri, hem bir taraftan özellikle araba içerisinde sigara içilmemesine yönelik bir takım tedbirleri ve uyarıları ortaya koyması için kırmızı düdük veriyorlar. Gerçi biraz önce arkadaşımız düdüğü alır almaz çaldığını söyledi ama biz inanıyoruz ki bir hatayla karşılaştığında kaldığı zaman, hem cep telefonu ile konuştuğu zaman, hem hız limitlerini aştığı, hem emniyet kemerini takmama gibi bir hatayla karşı karşıya kaldığı zamanda, çocuklarımıza vermiş olduğumuz bu görevi başarıyla yerine getireceklerine olan inancımızla sorumluluklarını yerine getireceklerdir”

"HERKES BAYRAM MUTLULUĞUNU YAŞAYABİLSİN"

Bakan Soylu, “Bu bayramda yeni bir uygulama daha yaptık. Yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüz, yaklaşık 19 bin 100 civarında faaliyete müfettişimiz var. Bu faaliyetteki müfettişlerimize de yine mesajlar çerçevesinde el birliğiyle hep birlikte mesajlar atıldı. Onlar da davet ediyorlar.” ifadesini kullanarak “Yine bir taraftan kampanyalarımız, bir taraftan denetimlerimiz, bir taraftan uzak olmayan ama sürücülerimizi uyaran radar uygulamalarımız ve özellikle 100 - 200 kilometrede ortalama hız limitlerimizi kontrol ettiğimiz otoyollarda, otobanlarda bir uygulamamız da söz konusu. Bu bayramda herkes rahat bir şekilde kazasız belasız özellikle sürat yapmadan, emniyet kemerini takarak ve cep telefonunu ile konuşmadan bayram mutluluğunu yaşamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"SLOGANIMIZ; FRENE DEĞİL, KURALA GÜVEN"

“Ben milletimizin bayramını, bütün Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle de çocuklarımızın uyarılarına dikkat edelim diyorum. Bir önceki bayramda sloganımız ‘frene değil, kurala güvendir’ Yine biz kurala güvenme konusundaki irademizden de vazgeçmeyelim diyorum.” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bayram süresince 41 bin jandarma ve trafik polis ekiplerinin denetimlerini devam ettirecekler. Bir taraftan Bakan Yardımcılarımız, bir taraftan Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, komutan yardımcılarımız, Genel Müdür Yardımcılarımız, daire başkanlarımız, illerde valilerimiz, emniyet müdürlerimiz kontrollerini yapacaklar ama buradaki en büyük destekçilerimiz çocuklarımız inşallah. Çocuklarımızla beraber bu bayram da özellikle trafik meselesinde ciddi bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Allah bayram süresince çalışan arkadaşlarımızın yardımcısı olsun ve tüm milletimizin bayramını, bütün mesai arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.”