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Süleyman Soylu’dan polislere yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altunok’un yeni yıl mesajı polis telsizinden Ankara'da görev yapan polisler için okundu.

İHA | 01.01.2018 - 00:32..
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İçişleri Bakanı Soylu’nun telsizden okunan mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kamu düzeni ve güvenliğinin demokrasi ve hukuk içinde tam olarak sağlandığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bir yıl inşallah hep birlikte yaşayacağız. 2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini dilerim. Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anar, yeni yılın sizler ve fedakar aileleriniz için sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim.”

ALTINOK'UN MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un mesajında ise, “Kıymetli meslektaşlarım, devletimizin bekası, milletimizin selameti, ülkemizin huzur ve güvenliği için taşıdığınız sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiğiniz fedakarca çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Görevlerinizi her koşulda insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı yürüteceğinize olan inancımla yeni yılın milletimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diler, sizler ve kıymetli aileleriniz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerine yer verildi.

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