24 Haziran seçimlerinin Türkiye için öneminin farkında olan bazı cemaatler AK Parti'yi desteklediklerini açıkladı. Bunlardan biri de Süleymancılar'dı.

Seçimlerden önce Süleymancıların lideri Kuriş, AK Parti'ye oy vereceklerini söyledi, bunu deklare eden bir bildiri de yayınladı. Ancak alttan alta FETÖ ile çalıştığı İYİ Parti'ye destek verdiği anlaşıldı.

"AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUZ AÇIKLAMASI

Avukat Turan Kıratlı adıyla yapılan açıklamada, "Yeni Türkiye'nin kaderinin çizileceği 24 Haziran 2018 seçiminde; zamanında büyük çile ve zorluklarla Kur'an hizmeti veren SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNDEN feyz almış vakıf mensupları olarak son 16 yılda din ve vicdan hürriyetinin gelişmesi noktasında verdiği büyük hizmetlerinden keza ülkemize yönelik iç ve dış terör saldırılarına, silahlı ve ekonomik darbelere karşı verdiği yiğitçe mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

SEÇİMLERDEN SONRA SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Seçimlerden sonra ortaya çıkan ses kayıtları ise Süleymancılar'ın lideri Alihan Kurşin'in FETÖ taktiği yaptığını gözler önüne serdi.

Kurşin seçimden önce cemaatinin AK Parti'yi desteklediğini açıklasa da cemaatin alttan alta İyi Parti'ye çalıştığı ortaya çıktı. Kurşin'in bu sinsi hareketi FETÖ'cülerin takiyyesini hatırlattı.

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı VİDEO





İYİ PARTİ'YE OY VERDİLER

Süleymancıların Türkiye'deki etkinlik alanları düşünüldüğünde, İyi Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranıyla da kıyaslandığında tablo biraz daha netleşiyor.

Rakamlar Süleymancıların "FETÖ partisi" iddiasıyla sıkça tartışılan İyi Parti'ye ciddi bir oy verildiğini gösteriyor.

Özellikle Antalya, Burdur, Isparta'da Süleymancılar'ın aktif oldukları biliniyor. Bu da tabloda görüldüğü gibi İyi Parti'nin oy oranlarına yansıdı.

Akşener'in Antalya'da almış olduğu oy oran Süleymancılar'ın desteğini net biçimde ortaya koyuyor.

KURİŞ HOLLANDA'DA

Süleymancılar cemaatinin 37 yaşındaki lideri Alihan Kuriş'in halen Hollanda'da bulunduğu öğrenildi. Kuriş'in Hollanda'ya ne zaman gittiği, Türkiye'den kaçıp kaçmadığı ise bilinmiyor. Cemaatini FETÖ'ye sattığı iddiasıyla tartışılan Kuriş'in 24 Haziran seçimleri öncesi kimlerle nasıl bir pazarlık masasında yer aldığı da merak ediliyor.