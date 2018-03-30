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Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Milli geliriniz çok yüksek olabilir, çok zengin bir ülke olabilirsiniz, ama hiçbir ülkenin İstanbul'da sahip olduğumuz tarihi, kültürel zenginliklere sahip değil."

AA | 30.03.2018 - 17:17..
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Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan Sultan I. Ahmed Türbesi'nin açılışındaki konuşmasında, dünyanın hiçbir yerinde medeniyetleri Sultanahmet Meydanı'ndaki gibi kucaklayan, kültürel olarak diri duran bir alan olmadığını dile getirdi.

Kurtulmuş, türbede Sultan I. Ahmed, Genç Osman, IV. Murad, Kösem Sultan gibi Osmanlı Devleti'nin 36 önemli şahsiyetinin yattığını kaydederek,

"Onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için bu mekanı gün yüzüne çıkarmak boynumuzun borcudur. Bizlerde kabir ziyareti bir şekilde nasihat almak, kendimizi gözden geçirmek için de önemlidir.

Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Buradan yatan insanların iki dudakları arasında büyük bir siyasi güçleri vardı. Osmanlı Cihan Devleti'nin dünyada çok önemli güç sahibi olduğu bir dönemde yaşıyorlardı.

Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Türbeleri ziyaret ettiğimizde hem onları hürmetle anıyoruz, yaptıkları hayırlı işleri hatırlıyoruz, hem de sultan da olsa padişah da olsa bir türbede yatıyor onu hatırlıyoruz" diye konuştu.

Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Türbelerin yeniden kazandırılması, güçlendirilmesi, onarılması faaliyetlerinin bakanlığın en önemli gördüğü işlerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, çok sayıda türbenin yenilenmesinin tamamlanmasının en kısa sağlanacağını bildirdi.

Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

Kurtulmuş, "Önümüzde II. Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed türbeleri var, bitti. Bunların açılışlarını Mayıs ayına kadar yapacağız. Şehzade Mehmed Türbesi'nin yapımını da en kısa zamanda sonlandıracağız, onun açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Sultan I. Ahmed Türbesi açıldı

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