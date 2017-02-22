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Sultanbeyli ve Pendik'te DEAŞ operasyonu

TEM Özel TİM ekipleri, Sultanbeyli ve Pendik'te 41 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 35 kişi ise gözaltına alındı.

22.02.2017 - 09:06
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.

35 GÖZALTI

TEM Özel TİM ekipleri, Sultanbeyli ve Pendik'te 41 adrese bu adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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