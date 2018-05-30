Sultandan krala hediye edilen milyon dolarlık yat

240 günde bakım ve onarımı yapılan yat ihtişamı ve görkemiyle kendine hayran bıraktı.Yıllardır sır gibi saklanan yatın Bodrum’da ortaya çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

240 GÜNDE YENİLENDİ

Bodrum’da yaklaşık 8 ay boyunca bakım ve onarımı yapılan Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın el yapımı ahşap yatı denize indirildi. 44 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki “Almasarrah” isimli yat ihtişamı ile göz doldurdu. Tamamen el işçiliği ve ahşap oyma sanatı ile yapılan yatın bakımları Ağanlar Yachts tersanesinde 240 günde tamamlandı.

TÜRK USTALARA TESLİM EDİLDİ

Ahşap yat ve guletlerin ana vatanı olan Bodrum’da ustaların eline teslim edilen yatı Ağanlar Yachts personelleri Ürdün’den aldı. 15 Temmuz 2017’de Bodrum’a gelen yatın bakım ve onarımı için gece gündüz çalışan ekipler yaklaşık 240 günde kralın yatını baştan aşağı yeniledi. 10 yıllık bakımı yapılan yatı gören herkes hayran kalıyor.

EGE, AKDENİZ VE KIZILDENİZ'İ AŞTILAR

Ustalar tarafından incelenen yatın son rötuşları yapıldıktan sonra Türk kaptan ve 12 personeli ile birlikte Ege ve Akdeniz’i geçtikten sonra Kızıldeniz’e ulaşıldı. Türk yetkililer, 6 gün yolculuk yaptıktan sonra yatı teslim etti.

SULTANDAN KRALA HEDİYE

Umman’da üretilen ve 44 metre uzunluğundaki “Almasarrah” isimli yatın tamamen ahşap. Değeri 100 milyon doların üzerinde olan yatın Umman Sultanı Kâbus bin Said bin Teymur tarafından Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’a hediye edildiği öğrenildi. Dünyanın en pahalı ahşap yatlarından biri olan “Almasarrah”ın iç kısım özellikleri ile ilgili bilgi verilmedi.



