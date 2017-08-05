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Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu

Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

05.08.2017 - 10:27
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Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesine özel harekat polisi destekli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de daha önce belirledikleri imalathaneye saat 21.00 sıralarında gelerek baskın yaptı.

Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu

137 TON KAÇAK AKARYAKIT

Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.  Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda imalathane sahibi S.A. (50) dahil, 4'ü Türk 9'u yabancı 13 kişiyi gözaltına alındı.

Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu

ATIK YAĞLARI YENİDEN İŞLEYİP PİYASAYA SÜRÜYORLARDI

Şüphelilerin istanbul'un çeşitli yerlerinden topladıkları atık yağları ruhsatsız şekilde yeniden işlenip '10 numara' yağ haline getirilerek tekrardan piyasaya sürdürdükleri öğrenildi. Öte yandan, imalathane sahibi S.A'nın daha önceden de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, operasyona katılan polislerin imalathaneye girmesi ve içeride bulunan şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu


Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt operasyonu

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