Sultangazi'de beyaz eşya mağazasından soygun

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Eski Edirne Asfaltı'nda beyaz eşya satılan bir iş yerinin önüne gelerek, plakası alınamayan otomobilden indi.

Vitrin camını kırarak mağazaya giren şüpheliler, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağaza sahipleri de iş yerinin güvenlik sisteminin alarm vermesi üzerine iş yerine geldi.

Polisler, zanlıları yakalamak için çevredeki ekiplere telsizle anons ederek çalışma başlattı.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

İlçenin giriş ve çıkışlarına da kontrol noktası kuran Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı.

Mağazada parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polislerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.