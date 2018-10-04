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Sultangazi'de kalabalık grubun kavgası

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar konuştu.

İHA | 04.10.2018 - 12:30..
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Sultangazi’de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu.

KİMİLERİ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı.

Sultangazi'de kalabalık grubun kavgası ViDEO

KAMERA KAYDETTİ

Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine giriyor. Yumruklaşma uzun sürerken, bir kişiye çok sayıda kişi defalarca yumruk atıyor.

Sultangazi'de kalabalık grubun kavgası

Sultangazi'de kalabalık grubun kavgası

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