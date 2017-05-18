taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.503
USD
3,5879
EURO
3,9981
ALTIN
145,13
PETR
52,0800

"Sülük kaçakçılığı"na 10 yıla kadar hapis istemi

Romanya'dan Atatürk Havalimanı'na 83 kilogram kaçak sülükle yakalanan kişi için 10 yıla kadar hapis isteniyor.

18.05.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Gündem

Romanya'dan kaçak yollarla 83 kilogram sülüğü Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye sokmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin 5 Mayıs'ta yurt dışından havayoluyla ülkeye giriş yaptığı, gümrüklü salon içerisinde bulunan ''gümrüğe tabi eşyam yoktur'' anlamındaki yeşil hattı geçtiği, daha sonra beraberindeki 3 valizde arama yapıldığı belirtildi.

Şüpheli Ekici'nin valizlerinde yapılan aramada, 83 kilogram sülük ele geçirildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye ithal ederek kaçakçılık suçunu işlediğinin anlaşıldığı değerlendirildi.

"BİLSEM BEYAN EDERDİM"

Gerek orijinallik gerekse sağlık şartlarıyla ilgili herhangi bir resmi belge olmadığı için bu ürünlerin yurda girişinin uygun görülmediği, sülüklerin değerinin 104 bin lira olduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli Ekici'nin ''Su ürünleri ile uğraşmaktayım. Çay ocağı işletmeciliği yapmaktayım. Bu eşyaları Bükreş'te balık yemi satılan dükkanlardan 700 dolar karşılığında Samsun'da işletmekte olduğumuz balık havuzlarında yem olarak kullanmak için aldım. Gümrüğe beyan edilmesi gerektiğini bilmiyordum. Bilsem beyan ederdim.'' şeklindeki ifadesine yer verildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına kadar çarptırılması isteniyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Ekici, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

133
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

46
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

66
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

37
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

139
Survivor Nagihan estetik oldu

Survivor Nagihan estetik oldu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM