Romanya'dan Atatürk Havalimanı'na 83 kilogram kaçak sülükle yakalanan kişi için 10 yıla kadar hapis isteniyor.

Romanya'dan kaçak yollarla 83 kilogram sülüğü Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye sokmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin 5 Mayıs'ta yurt dışından havayoluyla ülkeye giriş yaptığı, gümrüklü salon içerisinde bulunan ''gümrüğe tabi eşyam yoktur'' anlamındaki yeşil hattı geçtiği, daha sonra beraberindeki 3 valizde arama yapıldığı belirtildi.

Şüpheli Ekici'nin valizlerinde yapılan aramada, 83 kilogram sülük ele geçirildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye ithal ederek kaçakçılık suçunu işlediğinin anlaşıldığı değerlendirildi.

"BİLSEM BEYAN EDERDİM"

Gerek orijinallik gerekse sağlık şartlarıyla ilgili herhangi bir resmi belge olmadığı için bu ürünlerin yurda girişinin uygun görülmediği, sülüklerin değerinin 104 bin lira olduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli Ekici'nin ''Su ürünleri ile uğraşmaktayım. Çay ocağı işletmeciliği yapmaktayım. Bu eşyaları Bükreş'te balık yemi satılan dükkanlardan 700 dolar karşılığında Samsun'da işletmekte olduğumuz balık havuzlarında yem olarak kullanmak için aldım. Gümrüğe beyan edilmesi gerektiğini bilmiyordum. Bilsem beyan ederdim.'' şeklindeki ifadesine yer verildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına kadar çarptırılması isteniyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Ekici, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



