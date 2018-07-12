Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek

Trabzon ilinin Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı ve çevresinde inşa edilmesi planlanan teleferik ve seyir terası için ihale süreci resmen start aldı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TELEFERİK HATTI OLACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Türkiye'nin en önemli teleferik hattını ihaleye çıkarmaya hazırlanıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"

Ayrıca Gümrükçüoğlu, "Bana göre Türkiye'de geliri de en çok olabilecek teleferik hattıdır. 2015 yılında 650 bin insanın bir yıl içinde ziyaret ettiği Sümela ve Altındere Vadisi'ne teleferik ve seyir terası dahil olmak üzere projemiz hazırlanmış, tamamlanmış ve ihaleye çıkmak için meclisimizin huzuruna gelmiştir. Hiçbir teleferiğin o kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim. Projemizin bütün çalışmaları, Orman Bakanlığı ile Maliye ile anlaşmaları tamamlanmış durumdadır. Şimdiden Trabzon turizmine, Türkiye'ye hayırlı olsun." diye konuştu.