taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.554
USD
4,8616
EURO
5,6826
ALTIN
194,77
PETR
73,8700

Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek

Trabzon'un Altındere vadisi sınırları içerisinde bulunan Sümela Manastırı'na inşa edilecek teleferik ve seyir terası için ihale düzenlenecek.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 16:55..
  1. Haberler
  2. Projeler
Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek

Trabzon ilinin Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı ve çevresinde inşa edilmesi planlanan teleferik ve seyir terası için ihale süreci resmen start aldı.

Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TELEFERİK HATTI OLACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Türkiye'nin en önemli teleferik hattını ihaleye çıkarmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek

"TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"

Ayrıca Gümrükçüoğlu, "Bana göre Türkiye'de geliri de en çok olabilecek teleferik hattıdır. 2015 yılında 650 bin insanın bir yıl içinde ziyaret ettiği Sümela ve Altındere Vadisi'ne teleferik ve seyir terası dahil olmak üzere projemiz hazırlanmış, tamamlanmış ve ihaleye çıkmak için meclisimizin huzuruna gelmiştir. Hiçbir teleferiğin o kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim. Projemizin bütün çalışmaları, Orman Bakanlığı ile Maliye ile anlaşmaları tamamlanmış durumdadır. Şimdiden Trabzon turizmine, Türkiye'ye hayırlı olsun." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

93
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

236
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

192
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

131
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM