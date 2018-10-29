Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

Süper Loto'nun 575'inci haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin olurken, bu güne kadar talihli ortaya çıkmadı.

9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor.

"TELEFONLARIM SUSMUYOR"

Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, "Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonlarımız susmuyor. 'Talihli kendisi mi oynadı yoksa makine mı oynadı ve talihli kim?' diye soruyorlar. Çekilişin yapıldığı geceden itibaren telefonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Herkes çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Biz de aramasını bekliyoruz" dedi.

"İNSANLAR ÇOK MERAKLI"

Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz de "İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Biz de talihlinin Burhaniye'den mi yoksa dışarıdan mı olduğunu merak ediyoruz" diye konuştu.









