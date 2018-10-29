taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.55555
Euro
6.32315
Altın
1228.405
Borsa
90541.53
Gram Altın
219.589

Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

Süper Loto'nun bu haftaki talihlisi Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bayiden çıktı.

DHA | 29.10.2018 - 11:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Süper Loto'nun 575'inci haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin olurken, bu güne kadar talihli ortaya çıkmadı.

Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor.

"TELEFONLARIM SUSMUYOR"

Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, "Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonlarımız susmuyor. 'Talihli kendisi mi oynadı yoksa makine mı oynadı ve talihli kim?' diye soruyorlar. Çekilişin yapıldığı geceden itibaren telefonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Herkes çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Biz de aramasını bekliyoruz" dedi.

"İNSANLAR ÇOK MERAKLI"

Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz de "İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Biz de talihlinin Burhaniye'den mi yoksa dışarıdan mı olduğunu merak ediyoruz" diye konuştu.

Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

173
Merkel kan kaybediyor

Merkel kan kaybediyor

17
Cocu'nun maç sonu görüntüsü

Cocu'nun maç sonu görüntüsü

67
Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

82
Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

38
Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

101
İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM