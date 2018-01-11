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Süper Loto'da 27 milyonluk ikramiye devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde bir kez daha 6 bilen çıkmayınca 27 milyon 315 bin 219 liralık ikramiye devretti.

AA | 11.01.2018 - 22:02..
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Süper Loto'da 27 milyonluk ikramiye devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

DİĞER İKRAMİYELER

5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.

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