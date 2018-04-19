Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olan Sur Yapı Antalya Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

60 binin üzerinde ön talep alan projede, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdam ve yılda 1 milyar lira olmak üzere 8 milyar liralık yatırım değeri elde edilecek.

Proje kapsamında inşa edilecek Sur Yapı Antalya AVM projesi ise 28878 ada 9 parseldeki 56 bin 980 metrekare yüz ölçümündeki arsada 120 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak.

OCAK 2023'TE HİZMETE GİRECEK

Mart ayında yapımına başlanan Sur Yapı Antalya AVM'nin Ocak 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Henüz inşaat aşamasında olan AVM projesi için şimdilik 150 personel görev yapıyor. Konut projesinin AVM kısmı tamamlandığında 750 kişilik personel, günlük 3 bin kişi ziyaretçi kapasitesine ulaşılacak.

Türkiye'de adından söz ettirecek dev kentsel dönüşüm projesi, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan Antalya merkeze 15 km, Antalya Havalimanı’na 25 km uzaklıkta bulunuyor.

"ANTALYA’DA YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR"

Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen projenin, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirileceğini vurgulayan Elmas, "19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak. Yeşil ve maviyle iç içe kentteki çevreci uygulamalarıyla da ilklere imza atan projenin tamamı akıllı ve örnek dönüşüm metotlarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.