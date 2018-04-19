taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.909
USD
4,0269
EURO
4,9963
ALTIN
175,19
PETR
73,9200

Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak

Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde yer alan Antalya AVM, 2023'e yetiştirilecek.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olan Sur Yapı Antalya Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

60 binin üzerinde ön talep alan projede, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdam ve yılda 1 milyar lira olmak üzere 8 milyar liralık yatırım değeri elde edilecek.

Proje kapsamında inşa edilecek Sur Yapı Antalya AVM projesi ise 28878 ada 9 parseldeki 56 bin 980 metrekare yüz ölçümündeki arsada 120 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak

OCAK 2023'TE HİZMETE GİRECEK

Mart ayında yapımına başlanan Sur Yapı Antalya AVM'nin Ocak 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Henüz inşaat aşamasında olan AVM projesi için şimdilik 150 personel görev yapıyor. Konut projesinin AVM kısmı tamamlandığında 750 kişilik personel, günlük 3 bin kişi ziyaretçi kapasitesine ulaşılacak.

Türkiye'de adından söz ettirecek dev kentsel dönüşüm projesi, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan Antalya merkeze 15 km, Antalya Havalimanı’na 25 km uzaklıkta bulunuyor.

Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak

"ANTALYA’DA YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR"

Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen projenin, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirileceğini vurgulayan Elmas, "19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak. Yeşil ve maviyle iç içe kentteki çevreci uygulamalarıyla da ilklere imza atan projenin tamamı akıllı ve örnek dönüşüm metotlarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

Sur Yapı Antalya AVM 2023'te tamamlanacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yılmaz: Gayrimenkul sektörüne düzenleme yapılmalı
Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sektöründe teknik yeterlilik ve sermaye kriterleri için bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.
Yatak odası dekorasyonunda renk seçimi
Renklerin insan hayatındaki etkileri oldukça büyüktür ve bu renkler dekorasyon ile buluşunca evin ruh hali birden değişir....
Gayrimenkul sektörü 2018'de canlılığını koruyacak
Geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut satarak rekor kıran gayrimenkul sektörünün temsilcileri, bu yıl yatay bir seyir izleneceğini ve benzer rakamların yakalanacağını tahmin ediyor.
Yatırımcı arsaya yöneldi
Yatırımcılar; paralarını konut almak yerine arsaya yatırmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

70
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

64
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

14
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

175
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

39
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

37
Mayın arama köpeği Hüner öldü

Mayın arama köpeği Hüner öldü

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM