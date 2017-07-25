Sur Yapı, Haziran ayı konut satışlarını değerlendirdi

Türkiye genelinde Haziran ayında 97 bin 579 konut satışı gerçekleştiğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Haziran ayında konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre azalma yaşanmış olsa da ilk 6 ayı artışla geride bıraktık. 2017’nin ilk yarısında 654 bin 363 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre 25 bin konut daha fazla satıldı. Bu da yüzde 3,7 oranında bir artışa tekabül ediyor" dedi.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINDA RAKAMLAR UMUT VERİCİ"

Ayrıca yabancıya konut satışı için de umut verici rakamlar olduğunu aktaran Elmas, "Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artış ile bin 926 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik.Yabancıya konut satışında 903 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 408 konut satışı ile Antalya ikinci, 93 konut satışı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve İngiltere vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda bulundu. Söz konusu rakam hem hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin hem de gayrimenkul şirketlerinin yurt dışına yönelik çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını gösteriyor.Yabancıya konut satışında ilk 6 ay rakamlarına baktığımızda ise 9 bin 595 konut satışı gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar artış söz konusu. Yabancı yatırımcıya yönelik yapacağımız çalışmalarla yılın ikinci yarısında da bu artışın artarak süreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"KONUT SEKTÖRÜ OLARAK ÜRETMEYE VE İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca ipotekli satışlarda da ilk 6 ayın rakamlarında 245 bin 375 ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydeden Elmas,"Toplam konut satışı artışında birincil etkenin ipotekli konut satışları olduğunu görüyoruz. Bu rakam banka kredilerinin de yıl sonuna kadar aylık 0,90 seviyesinde kalması gerektiği düşüncemizi destekliyor" ifadelerini kullandı.

2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza artacağı kanaatinde olduklarını dile getiren Elmas, "Hükümetimiz sene başından bu yana sektörü rahatlatacak uygulamaları sırasıyla devreye aldı. Geçtiğimiz hafta içinde hem Maliye Bakanımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile sektörün makro sorunlarını ele aldığımız geniş katılımlı bir çalıştay düzenledik. Konut sektörü olarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.