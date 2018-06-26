Sur Yapı Sancaktepe'de yeni bir proje hayata geçirecek

Projeleriyle yatırımcının gözdesi olan Sur Yapı, bu kez de yeni projesini hayata sunmayı planlıyor.

REYSAŞ ARSASI ÜZERİNDE İNŞA EDİLECEK

Proje Reysaş GYO ait arsa üzerinde yükselecek. Sur Yapı’nın Muhit Sancaktepe projesi de Reysaş arsası üzerinde inşa ediliyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sur Yapı, Sancaktepe'de hayata geçirilecek proje için bir açıklama yaptı. Sur Yapı konuyla ilgili olarak, “Şirketimiz ile Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi’ne istinaden; İstanbul Sancaktepe 6650 Ada 17 Parsel üzerinde yer alacak yeni konut projesi “Muhit”in satış süreci devam etmektedir. Sancaktepe 1975 Parsel üzerindeki projenin de 2018 yılının Eylül ayında satışa çıkması planlanmaktadır.” ifadelerini kulandı.