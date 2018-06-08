Sur Yapı'nın Antalya projesinde temeller atıldı

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olan Sur Yapı Antalya Projesi’nin ilk teslimatları 2019 yılı içerisinde gerçekleşecek.

RESMİ TÖREN DÜN YAPILDI

Sur Yapı'nın Antalya'nın Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği projenin resmi temel atma töreni ise dün yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı.

"MODERN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yaptığı konuşmada, “Burada geleceğe miras bırakacağımız modern bir şehir inşa ediyoruz. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Ziraat Bankası finanse ediyor.” dedi.

"DÜNYADAN ÇOK CİDDİ BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

Geleceğe miras modern bir şehir inşa ettiklerini belirten Elmas, “İçerisinde 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler var. Büyük kent parkıyla beraber ciddi bir şehir inşa etmiş oluyoruz. 8 yılda, 8 milyar TL’lik büyük bir ekonomik aktivite olacak. Bunun büyük bir kısmını da Antalyalı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Aralık ayında satışa başladığımızda Türkiye’nin her tarafından hatta dünyadan çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık.” dedi.

"DÜNYANIN HER TARAFINDA ÇALIŞAN TÜRKLERDEN TALEP ALIYORUZ"

Türkiye’nin 81 iline ev sattıklarını ve 55 ülkeden talep aldıklarını belirten Elmas, 6 ayda 1800 bağımsız birim satışı yaptıklarını dile getirdi. Elmas, “Hakkari’den Edirne’ye, Samsun’dan Antalya’ya, kuzeyden güneye, doğudan batıya her iline sattık. Onun dışında Avrupa’da yaşayan ve dünyanın her tarafında çalışan Türklerden ciddi talep alıyoruz, satıyoruz. Ruslardan talep aldık, Araplardan talep aldık, İran’dan talep aldık ama daha yeni başlıyoruz. Çünkü turizm sezonuna yeni girdik. Bundan sonra yabancı satışımızın daha fazla artacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

"RUSLAR ÖZEL MAHALLE İSTİYOR"

Ayrıca Elmas, "Birleşmiş Milletler gibi oluyoruz. Hatta Antalya'da yaşayan Rusların 'Bize özel mahalle yapabilir misiniz' talebi var." dedi.

"GURUR DUYDUM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de törende bir konuşma yaptı. Özhaseki, “Kentsel dönüşümleri takip eden bir bakan olarak burada gördüğüm manzaradan gurur duydum. Çok küçük projelerde bile insanların uzlaşmasını çok göremiyoruz. 3 bin 265 kişi belediyeye inandı, bu uyumdan dolayı başkanlarımızı kutluyorum. Hakikaten iftihar ettim, neredeyse herkes gelmiş imza atmış. Elbette ki burada Menderes Başkan’ın liderliği var, müteahhit firmamız da zaten çok başarılı. Türkiye çapında bir firma. Biz 600 lira kira yardımını, iki yıllık enflasyonu ekleyerek 720 lira olarak hesapladık. Bu da küsurlu olur dedik, değerli bakanımızın girişimleriyle aylık kira yardımı 750 lira olarak ödenecek. Türkiye’de kentsel dönüşüm bir zorunluluk. Deprem bölgesinin yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimliksiz ve sağlıksız yapılardan kurtulmamız lazım.” dedi.