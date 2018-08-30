SUR Yapı'nın kredi notu yükseldi

İstanbul, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirdiği projeleriyle Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip olan Sur Yapı'nın hem gayrimenkul hem de enerji sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla yükselişini sürdürdüğü belirtiliyor. Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği, dünyanın en etkin kuruluşlarından olan JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirme sürecinde Sur Yapı ve Sur Enerji’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi.

Sur Yapı ve Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A-’ye yükseltildi. JCR-EurasiaRating, (EACRA) Avrupa Kredi Derecelendirme Kuruluşları Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor ve Asya’daki 33 kredi derecelendirme kuruluşunun üye olduğu ACRAA üyeleri arasında yer alıyor. JCR-Eurasia Rating, BDDK tarafından 2009 yılında bağımsız denetleme kuruluşu olarak Türkiye’de faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmişti.

"SUR YAPI, ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIM YAPILABİLİR KATEGORİSİNDE"

JCR-Eurasia Rating’in Sur Yapı ve Sur Enerji’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdiği açıklamasında “Gayrimenkul geliştirme, taahhüt ve enerji alanında faaliyet gösteren Sur Yapı Grubu, 25 yılı aşan faaliyet geçmişiyle ‘Sur Yapı’ markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahilanahtar teslimi yüksek kalitede iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir” denildi.

"AVM SEGMENTİNDE ÖNEMLİ ÖLÇEĞE ULAŞILDI"

Açıklamada, Sur Yapı’nın son dönemde markalı konut projelerinin yanında ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirerek marka imajını güçlendirdiğine, AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığına da vurgu yapıldı.

"SUR ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜYOR"

JCR-Eurasia Rating açıklamasında, Sur Yapı’nın iştiraki Sur Enerji’yle2014 yılında Aksu HES’i devreye alarak enerji sektörüne giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada, 2017 yılında Elmalı RES ve 2018 yılında Kurtini RES projelerinin tamamlanması ile Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji sektöründe büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

"SADECE ANTALYA’DA 8 MİLYAR TL YATIRIM DEĞERİ"

Açıklamada, 2017 yılında Antalya Kepez-Santral bölgesinde yapımına başlanan Sur Yapı Antalya Projesi’nin Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğuna dikkat çekildi. Yaklaşık hak sahipleriyle birlikte 19.000 adet bağımsız birimden oluşan projenin 8 milyar TL yatırım değeri bulunuyor.

"SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜYOR"

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip olan Sur Yapı’nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüme gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada;

"NAKİT DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR"

“Firmanın Antalya kentsel dönüşüm projesi başta olmak üzere devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi, ağırlıklı olarak talep artışının devam ettiği lokasyonlarda konumlanan projeleri, güçlü marka imajı, yabancı para cinsinden kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri ve geniş skaladaki fiyat seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap eden projelerle zenginleştirilen ve çeşitlendirilen aktif portföyü ve yılsonunda artması planlanan ödenmiş sermayesi Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun A- olarak bir kademe yukarı yönlü revize edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur. Şirketin Desteklenme Notu JCR-Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.Öte yandan aktif büyüklüğü, öz kaynak seviyesi, büyüme oranları, kârlılık oranları, aktif kalitesi, pazar çeşitliliği, güçlü marka algısı ile sektördeki ayrıcalıklı konumu, örgütsel gelişimi ve devam eden proje büyüklükleri dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Firma, tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilecek uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen yabancı para kira gelirleri ve yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para satış gelirleriyle nakit döviz girişi sağlamaktadır.” ifadeleri yer aldı.