Sürat teknesinde 11 göçmen yakalandı

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi açıklarında bulunan bir sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun istihbaratını aldı.

Bunun üzerine tekneyi takibe alan ekipler, bir süre sonra tekneyi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, olayla ilgili organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına alırken, tekneye de el koydu. Jandarmada ifadeleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.