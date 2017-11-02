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Sürekli kimlik değiştiren dolandırıcı yakalandı

Hakkında 50 ayrı yakalama kararı bulunan E.K. jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

02.11.2017 - 10:14
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Sürekli kimlik değiştiren dolandırıcı yakalandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilik yapan ve onlarca kişiyi iş bulma vaadiyle dolandıran E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler geçtiğimiz günlerde E.K.'nin Fatih'teki evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.K. gözaltına alındı.

E.K.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikamet belgesi, pasaport, kalfalık belgesi ve 234 sahte 100 dolar ele geçirildi.

İŞ VAADİ İLE DOLANDIRDI

E.K'nin, internette kurduğu blogda, "4 bin dolara çalışacak usta aranıyor" gibi ilanlar yayınladığı, iş bulma vaadiyle başvuran kişilerden aldığı kimlik, pasaport ve belgeler üzerinde değişiklik yaptığı, bunları kullanarak hakkında arama ve yakalama kararı olan kişileri yurt dışına kaçırdığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ekipler, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, yağma gibi suçlardan hakkında 50 ayrı yakalama kararı bulunan ve sürekli kimlik değiştirdiği için yakalanamayan E.K.'nın yaklaşık 2 bin kişiye ait ait verileri ele geçirdiği tespit etti.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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