İstanbul'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

1 Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı Trabzon'da bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, ev sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Öldürülen yılan için, neslinin tükenme endişesine karşı çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

2 Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa siyasetinde seçim kaybeden liderler anında istifasını veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir örnek siyasette yok.

3 Sakallı diye karısından boşanmak istiyor Hindistan'da bire adam yüzünü görmeden evlendiği karısının sakal bıraktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

4 Erdoğan Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

5 Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

6 İstanbul'da Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda, 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.