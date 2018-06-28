taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6302
EURO
5,3623
ALTIN
186,50
PETR
77,2600

Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa siyasetinde seçim kaybeden liderler anında istifasını veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir örnek siyasette yok.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 07:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

24 Haziran seçimleri ana muhalefet partisi CHP için yine hüsranla bitti.

Yıllardır iktidar yüzü göremeyen parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu hedefinden giderek uzaklaştı.

OLMUYOR, OLMUYOR...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle partiyi yöneten CHP Lideri, girdiği seçimlerin tamamında hezimeti yaşadı.

24 Haziran seçimlerinde partisinin oyunu düşüren Kılıçdaroğlu, seçimin kaybedeni olarak AK Parti'yi göstererek herkesi şoke etti.

Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

KOLTUK SEVDALISI

Üst üste 9 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyerek yola devam kararı alması, bu durumda Avrupa'da neler yaşandığını akıllara getirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde seçimlerde mağlubiyet alan lider istifasını veriyor.

Almanya - Martin Schulz

İtalya - Matteo Renzi

Avusturya - Ulrike Lunacek ve Ingrid Felipe

İngiltere - David Cameron

İngiltere - İşçi Partisi Ed Miliband

İngiltere - Liberaş Demokratlar Nick Clegg

Macaristan - Gabor Vona

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

34
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

17
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

92
Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

2
Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

9
Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

7
ABD'de bir polis cinayet suçlusu bulundu

ABD'de bir polis cinayet suçlusu bulundu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM