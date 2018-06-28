Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

24 Haziran seçimleri ana muhalefet partisi CHP için yine hüsranla bitti.
Yıllardır iktidar yüzü göremeyen parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu hedefinden giderek uzaklaştı.
OLMUYOR, OLMUYOR...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle partiyi yöneten CHP Lideri, girdiği seçimlerin tamamında hezimeti yaşadı.
24 Haziran seçimlerinde partisinin oyunu düşüren Kılıçdaroğlu, seçimin kaybedeni olarak AK Parti'yi göstererek herkesi şoke etti.
KOLTUK SEVDALISI
Üst üste 9 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyerek yola devam kararı alması, bu durumda Avrupa'da neler yaşandığını akıllara getirdi.
Birçok Avrupa ülkesinde seçimlerde mağlubiyet alan lider istifasını veriyor.
Almanya - Martin Schulz
İtalya - Matteo Renzi
Avusturya - Ulrike Lunacek ve Ingrid Felipe
İngiltere - David Cameron
İngiltere - İşçi Partisi Ed Miliband
İngiltere - Liberaş Demokratlar Nick Clegg
Macaristan - Gabor Vona