ABD'nin vurduğu üs faaliyete geçti

ABD 7 Nisan'da Suriye'de El Şayrat üssünü Esad'ın yaptığı kimyasal katliamdan dolayı cezalandırma iddiasıyla Rusya'ya haber verdikten sonra vurmuştu.

UÇAKLAR KONUŞLANMAYA BAŞLADI

ABD'li savunma yetkililerinin NBC'ye verdiği bilgiye göre, Suriye ordusu, Humus yakınlarında yer alan El Şayrat üssünün hava saldırısında tahrip olan altyapısının bir kısmını tamir edip Su-22 ve MiG-23 uçaklarını yeniden buraya konuşlandırmaya başladı.

2 AY GEÇMEDEN ÜSSE YERLEŞİYORLAR

ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine 7 Nisan'da Başkan Donald Trump'ın emriyle El Şayrat üssüne Tomahawk füzeleri fırlatmıştı. ABD'nin füze saldırısı, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.