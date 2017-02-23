Suriye için Cenevre görüşmelerin 4. turu başladı

Cenevre görüşmelerin resmi açılışı, BM ofisinde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın sağ tarafında Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, sol tarafında Beşşar Caferi başkanlığındaki Esed rejimi heyeti hazır bulundu. Taraflara katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mistura'nın karşısında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Uluslararası Destek Grubu üyesi ülkelerin temsilcileri yer aldı.

Mistura, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının görüşmelerin gündemini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

ASTANA SÜRECİNE ÖVGÜ

Ateşkesi sağlayarak siyasi geçişin konuşulabilmesini mümkün kılan Türkiye ve Rusya öncülüğündeki Astana sürecini takdir ettiğini vurgulayan Mistura, siyasi geçişle ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Mistura, "Mucize beklemediğimi söylemiştim. Zor bir görev bizi bekliyor. Bu kadar tansiyon ve mağduriyet varken, işimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının sonunda Mistura'nın, tokalaşmak üzere ilk önce muhalefet heyetine yönelmesi üzerine, rejim heyeti başkanı Caferi, BM Temsilcisi'ni beklemeden salondan ayrıldı.

GUTERRES: SAVAŞI BİTİRİN

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki barış görüşmelerine katılan Suriyeli muhaliflere ve Esed rejimine gönderdiği mesajda "Savaşı bitirin" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Genel Sekreter Guterres'in Suriye'de siyasi çözüm görmek istediğini söyledi.

Dujarric, AA muhabirinin "Genel Sekreterin Cenevre'deki taraflara bir mesajı var mı?" sorusu üzerine "Genel Sekreter Suriye'deki savaşın sona erdiğini, ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin çektiği acılarının bittiğini görmek istiyor" dedi.

GEÇİŞ YÖNETİMİ UMUDU

BMGK'nın 2254 sayılı kararı, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

Cenevre görüşmelerinde, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.