Suriye için insani ateşkes oylaması ertelendi

Esad'ın özellikle Doğu Guta bölümünde son bir haftada 500'den fazla sivili öldürmesi ve 700'den fazla kişinin de tıbbi yardıma ihtiyaç duymasından dolayı bir aylık ateşkes istendi.

UZLAŞMA ÇIKMADI OYLAMA ERTELENDİ

İsveç ile BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan tasarının oylanması kapalı kapılar ardında tüm gün süren pazarlıklar nedeniyle birkaç kez tehir edildi.

'İnsani ateşkes' talep eden BMGK, karar tasarının kabul edilmesi için yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için oylamayı erteledi.





VETO YETKİSİ KİMLERDE VAR?

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''şimdiye kadar bir uzlaşı sağlanamadığını'', görüşmelerin devam ettiğini ve tasarıyı bugün yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) oylamaya sunmayı planladıklarını söyledi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.