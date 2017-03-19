Bab'a sığınan ilk kafileyi dün bekleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık Suriye rejiminin kuşattığı Vaer ilçesinden bin 500'e yakın sivilin 32 otobüsle yola çıktığını hatırlatarak, "İlk gelen ekipte yaklaşık 50 civarında hasta ve yaralının olduğu, bunların 3'ünün ise durumlarının ağır olduğu ifade ediliyor. Bunlar bize geldiği an Türkiye'ye naklini sağlayacağız" dedi.

Vaer'den tahliye edilen siviller Azez'de İZLE

13 MART'TA ANLAŞMAYA VARILDI

Bab bölgesinde gelecek olan ilk kafileyi karşılamayı bekleyen Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vaer bölgesinde sivillerin tahliye edilmesine ilişkin 13 Mart'ta anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

1500 SİVİL YOLDA

Bu süreçten sonra o bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin insanın akıbetiyle alakalı Suriye Arap Kızılayı, Kızılhaç Komitesi ve Türkiye Kızılayı'nın ortaklaşa tahliye planı gerçekleştirdiğini anlatan Kınık, bu çerçevede Vaer bölgesinden bin 500'e yakın sivilin 32 otobüse bindirilerek yola çıktığını kaydetti.

Suriye rejiminin kuşattığı Vaer ilçesinden tahliyeler VİDEO

İLK GRUP CERABLUS'A GÖTÜRÜLECEK

Şu anda Bab bölgesinde rejimle sınır olan hatta konvoyu beklediklerini ifade eden Kınık, şöyle konuştu: "İlk gelen grup, Cerablus'a götürülecek. Şu an orada AFAD koordinasyonunda çadırlar ve barınma merkezleri kuruluyor. Bab'a gelen insanlara acil ihtiyaçları olan gıdaları hazırlıyoruz. Bu insanlar, yaklaşık 7 saatlik yolculuktan gelecekleri için en temel ihtiyaçlarını ona göre ayarladık. Bu anlamda 3 bin gıda paketi hazırlanıyor şu anda.

1,5 yıldır Vaer bölgesinde bir muhasara vardı. Söz konusu bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin insanın, ağırlıklı olarak yaşlılardan oluşan 8 bininin anlaşmaya göre, orada kalmasına izin verildi. Onun dışında yaklaşık 7 bin civarındakiler ise rejimin kontrolünde, rejim bölgesinin dışına çıkmasına izin verilecek. Bunların dışındakiler ise İdlip ve Cerablus bölgesine tahliye edilecek. Biz de bu tahliyelere nezaret ediyoruz."





İDLİP BÖLGESİNE GEÇECEK OLAN 8 BİN SİVİL VAR

Kınık, Halep tahliyesinde olduğu gibi AFAD, Kızılay ve İHH ağırlıklı olmak üzere diğer yardım kuruluşları bu tahliyede rol aldıklarına işaret ederek, "İdlip kırsalına geçecek olan yaklaşık 8 bin civarındaki sivil için de o bölgede hazırlıklar devam ediyor. Kızılay olarak bu anlamda özellikle sağlık ve gıda anlamında ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışıyoruz.

50 HASTA VE YARALI

İlk gelen ekipte yaklaşık 50 civarında hasta ve yaralının olduğu, bunların 3'ünün ise durumlarının ağır olduğu ifade ediliyor. Bunlar bize geldiği an Türkiye'ye naklini sağlayacağız." diye konuştu.

"İNŞALLAH SAĞ SAĞLİM TAHLİYE EDİLİRLER"

Otobüslerin geldiği yolda 10 kilometrelik riskli alanın olduğunu belirten Kınık, "O bölgedeki geçişte, hem ÖSO hem de rejim askerlerinin ümit ediyoruz ki karşılıklı anlaşmaya uyarak sivillerin güvenli geçişleri mümkün olur. Şu an aldığımız bilgi çerçevesinde bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah sivillerin hepsi sağ salim tahliye edilir." ifadelerini kullandı.

BİR GRUP BUGÜN AZEZ KAMPINA ULAŞTI

Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliye edilenler Halep ilinin Bab ilçesine oradan da araçlarla Azez'in Şemariğ kampına ulaştığı bildirildi.

Vaer’dan yapılan tahliyelerin ilk aşamasında aralarında yaralıların ve silahlı rejim karşıtlarının da bulunduğu 519 çocuk, 412 kadın, 423 yetişkin erkekten oluşan bin 354 kişi muhaliflerin kontrolündeki Bab'tan araçlarla hareket etti. Kafilede bulunan 306 aile bireyinden oluşan bin 354 kişi Halep'in kuzeyindeki Azez kentinin Şemariğ kampına ulaştığı aktarıldı.

4 YILDIR KUŞATMA ALTINDALAR

Suriye rejiminin 4 yıldır kuşatması altında kalan Vaer'den çıkmak için bir haftada 20 bin 600 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Bölgeden ayrılacak kişilerden 12 bininin Halep'in kuzey kırsalı, 6 bin 200'ünün İdlib ve 2 bin 400'ünün ise Humus'un kırsalına gideceği ifade edildi.

6 HAFTA SÜRECEK

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin aileleriyle bölgeden çıkışları dün başlamıştı.

Öte yandan, 6 hafta sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin gözetimi için de Vaer'de Rus birliğinin bulunacağı kaydedildi.