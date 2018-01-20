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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi.

AA | 20.01.2018 - 14:41..
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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.

YENİ MEVZİLER YAPILDI

Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

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Suriye sınırına komando sevkiyatı

"AFRİN'DEN SONRA SIRADA MENBİÇ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde operasyonla ilgili yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı, bunu Menbiç takip edecek." dedi.

Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır VİDEO

Suriye sınırına komando sevkiyatı

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