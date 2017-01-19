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Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Akçakale'de yapılan yol kontrolünde Suriye'den sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

19.01.2017 - 13:43
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Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında sınıra sıfır noktadaki Kepez Mahallesi kırsalında Abdullah U. yönetimindeki 63 VB 658 plakalı otomobilde arama yaptı.

Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta 10 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve 607 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Abdullah U, kardeşi İsa U. ile kuzenleri A.U. gözaltına alındı.

Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemelerin Suriye'den yurda sokulduğu öğrenildi.

Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

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