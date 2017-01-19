1 Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde 2 Türk takımı var Futbol Para Ligi raporuna göre, dünyanın en fazla gelir elde eden kulüpleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.

2 Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi Akçakale'de yapılan yol kontrolünde Suriye'den sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

3 Sosyal medyada paylaşılan Trump'ın ilk günü videosu Trump'ın yemin edip Beyaz Saray'da göreve başlamasına saatler kala ilk gününde yapacaklarını anlatan bir video sosyal medyada paylaşıldı.

4 Çalınan 327 bin yumurta bulundu Manisa'dan İstanbul'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen 327 bin yumurtanın, piyasaya sürülmek için İzmir'e getirildiği belirlendi.

5 Adana'da DEAŞ'lılara 'Vatan hainleri' tepkisi Adana'da yılbaşı gecesi kanlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

6 Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı Cuma günü başlayacak Survivor yarışması öncesinde programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Dominik'ten fotoğraf paylaştı.