Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında sınıra sıfır noktadaki Kepez Mahallesi kırsalında Abdullah U. yönetimindeki 63 VB 658 plakalı otomobilde arama yaptı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araçta 10 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve 607 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Abdullah U, kardeşi İsa U. ile kuzenleri A.U. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemelerin Suriye'den yurda sokulduğu öğrenildi.