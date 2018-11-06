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Suriye'de ABD-PKK ortaklığı

ABD, PKK'lı teröristleri eğitmeye ve onlarla ortak devriye atmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:44..
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Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri, Suriye’nin Münbiç kentindeki Umm All Julud bölgesinde TSK'nın korkusundan hendek kazan teröristlerle görüntülendi.

OBÜS ATIŞI YAPILDI

Ortak devriye görevi yapan ABD-PKK'ya mesaj ise çok geç olmadan verildi. ABD'li komutanların olduğu bölgeye yakın bir bölge obüs atışlarıyla vurularak Washington yönetimine mesaj gönderildi.

Suriye'de ABD-PKK ortaklığı

"KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMÜLECEKLER"

Milli Savunma Bakanı Akar da, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." mesajını vermişti.

Suriye'de ABD-PKK ortaklığı

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