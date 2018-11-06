Suriye'de ABD-PKK ortaklığı

Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri, Suriye’nin Münbiç kentindeki Umm All Julud bölgesinde TSK'nın korkusundan hendek kazan teröristlerle görüntülendi.

OBÜS ATIŞI YAPILDI

Ortak devriye görevi yapan ABD-PKK'ya mesaj ise çok geç olmadan verildi. ABD'li komutanların olduğu bölgeye yakın bir bölge obüs atışlarıyla vurularak Washington yönetimine mesaj gönderildi.

"KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMÜLECEKLER"

Milli Savunma Bakanı Akar da, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." mesajını vermişti.