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Suriye'de hastane ve fırın vuruldu

İdlib'de ateşkese rağmen hastane ve fırının hedef alınması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı

AA | 03.01.2018 - 15:40..
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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırılarında hastane ve ekmek fırını hedef alındı, 2 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de hastane ve fırın vuruldu

HASTANE VE FIRIN VURULDU

İdlib'in Maarretinuman ilçesinde aktif bir hastane ile Serakib ilçesinde ekmek fırını vuruldu. Hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Hastane büyük hasar alırken ekmek fırın hizmet dışı kaldı.

Hastanede hayatını kaybedenlerden birinin, eşini doğum yapmak üzere hastaneye getirdiği öğrenildi.

Suriye'de hastane ve fırın vuruldu

SİVİL SAVUNMA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Maarratinuman'daki görgü tanıklarından Abdurrezzak Haşşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası tamamen sivillere hizmet veren hastane. Cephe hattı değil. Neden burayı vuruyorlar?" dedi.

Serakib ilçesi yerel meclis üyesi Müsenna Muhammed de "İlçeye 3 hava saldırısı düzenledi. Birisi fırının garajına isabet etti. Bombanın fırındaki çalışma ve ekmek üretim alanına gelmemesi olası can kayıplarının önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Bu arada dün gece saatlerinden itibaren İdlib ilinde, Tuh, Sicne, Maarret Hırma, Acaz, Sincar, Hiyara, Um Ruceyn, Urm el Cevz bölgelerine hava saldırısı düzenlendi.

Suriye'de hastane ve fırın vuruldu

İDLİB'DE İNSANİ DRAM

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Rusya ve Esed rejiminin 2 haftadır yoğunlaşan hava saldırılarında 58 sivilin hayatını kaybettiğini, 160 sivilin yaralandığını söylemişti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Esed rejimi ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Suriye'de hastane ve fırın vuruldu

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