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Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin eğitim bakanlığı, lise ve üniversiteye giriş sınavları düzenliyor.

AA | 21.06.2018 - 16:04..
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Bakanlığa bağlı eğitim müdürü Muhammed Salih, İdlib, Halep, Hama, Dera, Kuneytra ve Lazkiye’de muhaliflerin kontrolündeki yerleşimler ile Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerde yapılan lise ve üniversite sınavlarının başladığını belirtti.

Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

251 MERKEZDE SINAV

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen sınavlara 29 bin aşkın adayın başvurduğunu aktaran Muhammed Salih, imtihanların 251 merkezde yapıldığını ve iki hafta süreceğini ifade etti.

Merkezlerin 244’ünün Suriye’de olduğunu kaydeden Muhammed Salih, diğer merkezlerinin 6’sının Lübnan’da, birinin de Ürdün’de olduğunu söyledi. Salih, sınava 9 bin 800 yüksek öğretim adayının ve 19 bin 300 orta öğretim adayının başvurduğunu dile getirdi.

Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

İNGİLTERE KRİTERLERİNE UYGUN

Bu yılki sınav kriterlerinin daha profesyonel konulduğunu ve sonuçlarda daha şeffaflığın sağlanacağını vurgulayan Muhammed Salih, bu yılın bu açıdan geçen senelerde düzenledikleri sınavlardan farklı olduğunu bildirdi.

Sınavların, İngiltere merkezli bir eğitim kurumu tarafından değerlendirileceğinin altını çizen Salih, bu kurumun, sınavları İngiltere kriterlerine uygun bulması durumunda sınav sonuçlarının uluslararası geçerliliği bulunacağını sözlerine ekledi.

Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

Suriye'de okullara giriş sınavları yapılıyor

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