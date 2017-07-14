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Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi

Rejimin, başkentin Doğu Guta bölgesindeki askeri muhaliflere içeriği bilinmeyen gazla saldırması sonucu 3 muhalif yaralandı.

14.07.2017 - 15:47
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Doğu Guta'daki Cobar Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma'da muhaliflerin cephe hattına zehirli gazla saldırdı. Çevreye yayılan gazlardan etkilenen 3 muhalif tıp merkezine getirildi.'' bilgisi verildi.

KUSMA, NEFES DARLIĞI, GÖRME BOZUKLUĞU

Açıklama, gazdan etkilenenlerde kusma, nefes darlığı, görme bozukluğu gibi belirtilerin olduğu ifade edildi.

Rejim güçleri, dün de aynı gölgeye içeriği bilinmeyen gazla saldırmış, 10 muhalif etkilenmişti.

Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Rejimin son 3 haftadır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta bölgesi, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.

Esed rejimi, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar mahallesindeki muhalifleri, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak, tek başına askeri kuşatmaya almayı hedefliyor.

Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi

Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi

Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi

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