taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.457
USD
3,7889
EURO
4,7007
ALTIN
162,12
PETR
65,9100

Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü

Rus askeri nakliye uçağı Suriye'de düştü. Uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 16:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü

Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğü, uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KİMSE KURTULAMADI

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne indiği sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğünü söyledi.

İLK BELİRLEME: TEKNİK ARIZA

Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi kabul etti
Güney Kore, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la yapılan görüşmeden Kuzey Kore'nin ABD'yle nükleer silahsızlanma konusunda görüşme yapmayı kabul ettiğini belirtti.
Motosikletlinin dikkatsizliği ölümüne neden oluyordu
Tayland'da seyir halindeki motosikletli, aracın arkasındaki demir çubuğu fark etmeyince ölümden döndü.
Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı
Tayland'da araba çarpması sonucu ölen hamile maymunun yavrusu gönüllü biri tarafından sezaryenle kurtarıldı. Kalbi duran yavru maymunu, kalp masajı hayata bağladı.
ABD'de Müslümanlara gözaltı
ABD'de yasa dışı mültecilerin güvencesi olan DACA yasasında yapılacak düzenlemeyi protesto eden Müslümanlar, polisler tarafından gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

294
Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

318
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

81
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

95
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

177
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

79
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM