Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü

1 Hatay’da terör operasyonu: 8 gözaltı Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

2 Lakros nedir Lakros, basketbol ve futbol sporlarına ait teklerin uygulandığı Kanada'nın en popüler spor dalıdır.

3 Plogging nedir Sosyal medya akımı olarak başlayan Plogging, hem spor yapmak hem de çevreyi temizlemek misyonuyla oluşturulan bir çeşit sivil duyarlılık projesidir.

4 Sepet yıldızı nedir Sepet yıldızı; okyanusun derinliklerinde yaşayan derisi dikenlilere ait bir hayvan türüdür.

5 Oryantiring nedir Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir spordur.

6 Sınır hattında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Suriye sınırında kalan bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresinin uzatıldığı bildirildi.