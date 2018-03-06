Suriye'de Rus askeri uçağı düştü: 32 ölü

Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğü, uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
KİMSE KURTULAMADI
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne indiği sırada düşmesi nedeniyle 26 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğünü söyledi.
İLK BELİRLEME: TEKNİK ARIZA
Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.
Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.