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Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Amerika, Suriye'den çekilme planları yaparken bir anda daha da büyük bir savaşın çanları çalmaya başladı. Peki şimdi ne olacak...

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 07:34..
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Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta terör örgütleri Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle açık bir şekilde iş birliği yaptı.

Ülkelerin menfaatleri doğrultusunda kullandığı teröristler, bölgede milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kan gölüne dönen ülkede artık 3 katlı mezarlar oluşturulmaya başlandı.

SİLAH TÜCCARLARI KAZANDI

Güç savaşlarında en büyük acıyı siviller çekerken, silah tüccarları para kasalarını iyice doldurdu.

EN BÜYÜK 5 ŞİRKET

Bölgeye silah satışı yapan 5 şirketin 6 yılda değeri yüzde 120 artarak 330 milyar dolara çıkmıştı.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, General Dynamics adlı silah şirketlerinin piyasa değerleri böyle sıralandı:

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

SAVAŞIN MUTLU ETTİKLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamalarıyla birlikte 3. Dünya Savaşı söylemleri artık dillendirilmeye başlandı.

Büyük bir savaş söylentisi, silah tüccarlarını da heyecanlandırdı.

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