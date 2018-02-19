Suriye'de sivillerin kaçış grafiği

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

TERÖRİSTLERDEN KAÇIŞ

Esad rejiminin başlattığı kanlı saldırılardan kaçan siviller; kimi zaman terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına kimi zaman da terör örgütü YPG'nin hedef oldu.

TÜRKİYE SINIRI TEMİZLENDİ

Teröristlerin saldırılarından kaçan siviller; Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile rahat bir nefes aldı.

Türkiye'nin desteğiyle oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyeliler, bölgedeki teröristlerin hepsinin etkisiz hale getirilmesini bekliyor.

KAÇIŞ GRAFİĞİ

2017 yılında gerçekleşen sivillerin kaçış hareketleri, böyle bir grafikle anlatıldı.