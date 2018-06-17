taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Suriye'de teröristler birbiriyle iş birliği yapıyor

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Telegraph, terör örgütü YPG'nin DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığını ve DEAŞ'lı teröristleri örgüt işgalindeki alanlara geri gönderdiğini yazdı.

AA | 17.06.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

1231

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, YPG/PKK, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KİRLİ ANLAŞMALARI

Haberde, DEAŞ'a geri verilen teröristler arasında Fransa ve Almanya vatandaşlarının bulunduğu ancak halihazırda YPG/PKK'nın elinde 3 İngiliz vatandaşı olduğu ve ileride yapılabilecek bir anlaşmayla, onların da salıverilmeleri sonrası İngiltere'ye dönebilecekleri belirtildi.

Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi.

Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi. Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi. DEAŞ ise karşılığında Deyrizor çatışmalarında ele geçirdiği YPG/PKK'lıları geri verdi.

ARABULUCULAR ÖLDÜRÜLDÜ

Haberde iki terör örgütünün çetin geçen müzakereleri sonrasında 15 arabulucudan dördünün öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştiri aktarılan haberde, takas edilenlerin DEAŞ mensuplarının eşleri olduğu ve anlaşmanın arabulucusuz şekilde Deyrizor'da yapıldığı belirtildi.

Telegraph'ın haberinde, SDF ismini kullanan YPG/PKK'nın mensuplarına ulaşıldığı ancak yanıt alınamadığı ve örgütü destekleyen ABD'nin takaslardan habersiz olduğu vurgulandı. Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının, bir vatandaşlarının ailesinin DEAŞ bölgesine geri gönderildiğinden haberdar olduğu kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

60
Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki

99
TSK: Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Kandil'de 35 terörist etkisiz hale getirildi

52
Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

16
İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

53
Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

41
Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM