Suriye'de teröristler birbiriyle iş birliği yapıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, YPG/PKK, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KİRLİ ANLAŞMALARI

Haberde, DEAŞ'a geri verilen teröristler arasında Fransa ve Almanya vatandaşlarının bulunduğu ancak halihazırda YPG/PKK'nın elinde 3 İngiliz vatandaşı olduğu ve ileride yapılabilecek bir anlaşmayla, onların da salıverilmeleri sonrası İngiltere'ye dönebilecekleri belirtildi.

Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi.

Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi. Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi. DEAŞ ise karşılığında Deyrizor çatışmalarında ele geçirdiği YPG/PKK'lıları geri verdi.

ARABULUCULAR ÖLDÜRÜLDÜ

Haberde iki terör örgütünün çetin geçen müzakereleri sonrasında 15 arabulucudan dördünün öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştiri aktarılan haberde, takas edilenlerin DEAŞ mensuplarının eşleri olduğu ve anlaşmanın arabulucusuz şekilde Deyrizor'da yapıldığı belirtildi.

Telegraph'ın haberinde, SDF ismini kullanan YPG/PKK'nın mensuplarına ulaşıldığı ancak yanıt alınamadığı ve örgütü destekleyen ABD'nin takaslardan habersiz olduğu vurgulandı. Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının, bir vatandaşlarının ailesinin DEAŞ bölgesine geri gönderildiğinden haberdar olduğu kaydedildi.