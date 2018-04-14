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'Suriye'deki savaşı Esad kazandı' deyince yayın kesildi

İngiltere'nin Eski Genelkurmay Başkanı Jonathan Shaw, Esad’ın Suriye’deki savaşı kazandığını söyleyince canlı yayın sona erdirildi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 11:20..
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İngiltere'nin köklü haber kanalı Skynews'ta bir programa konuk olan İngiltere'nin Eski Genelkurmay Başkanı Jonathan Shaw, Suriye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki savaşı Esad kazandı deyince yayın kesildi İZLE

"BU SAVAŞI KAZANDI"

Suriye'deki savaş ile ilgili sorulan soru üzerine Shaw, "Esad bu savaşı kazandı. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. " demesi üzerine haber spikeri hemen duruma müdahale etti.

'Suriye'deki savaşı Esad kazandı' deyince yayın kesildi

CANLI YAYINI KESTİ

Canlı yayında yapılan röportajı sonlandıran spiker, "Çok çok özür dilerim... Sabrınız için teşekkür ederim, ama yayını sonlandırmamız gerekiyor. Kusura bakmayın." diyerek Shaw'ın açıklamalarını sonlandırdı.

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