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Suriyeli annenin 6 engelli çocukla yaşam mücadelesi

Azez'de bir binanın bodrum katında, 6 çocuğuyla yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef'in en büyük isteği Türkiye'ye yerleşebilmek.

AA | 10.03.2018 - 09:35..
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Suriye'nin Azez şehrinde bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Hamide Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veriyor.

6 YILDIR EVLERİNDEN UZAKTALAR

Rutubetten dolayı tavanından su damlayan evde zorlu kış şartlarına direnmeye çalışan Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce yaşadıkları Deyrizor kentinde en azından başlarını sokacakları bir evleri ve kendilerine yardım eden akrabaları olduğunu anlattı.

Halef, 6 yıldır yaşadığı toprakları göremediğini, artık dönecek bir evleri de olmadığını çünkü evlerinin savaşta bombalandığını dile getirdi.

Suriyeli annenin 6 engelli çocukla yaşam mücadelesi

"KİMSE BİZİ ARABASINA ALMADI"

Savaş başladıktan sonra bütün tanıdıklarının Deyrizor'u terk ettiğini aktaran Halef, 6 engelli çocuğuyla birlikte hareket edemediği için kendisinin yalnız kaldığını söyledi.

Savaşın şiddetini artırması üzerine zor şartlarda Azez'e göç ettiğini belirten Halef, "6 çocuğum olduğu için kimse bizi arabasına almıyordu. Uçaklar üzerimize saldırıyordu. Çocuklarımı buraya getirirken bile çok zorlandım." diye konuştu.

6 ÇOCUĞUNDAN 4'Ü YÜRÜYEMİYOR

Çocuklarının hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu söyleyen Halef, 4 çocuğunun hiç yürüyemediğini ve 65 yaşında olması nedeniyle artık bakımlarını yapamadığını dile getirdi.

Tek dileğinin Türkiye'ye yerleşmek olduğunu aktaran Halef, Suriye'de yaşamın giderek zorlaştığını kaydetti.

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