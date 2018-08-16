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Suriyeli kız kardeşler boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da iki Suriyeli kız kardeş boğularak yaşamını yitirdi.

İHA | 16.08.2018 - 17:51..
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Kobani'den kaçıp Şanlıurfa'da yaşamlarını sürdüren ailenin, 10 yaşındaki kızları kovayla su almak istediği kanala düştü. Ayağa kayarak suya düşen kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki ablası kanala atladı. Suda çırpınan iki kardeş, kısa bir sonra gözden kayboldu.

Suriyeli kız kardeşler boğularak hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sualtı ekipleri, belli bir zaman sonra iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Suriyeli kız kardeşler boğularak hayatını kaybetti

Suriyeli kız kardeşler boğularak hayatını kaybetti


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