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Suriyeli çocukların eğitim-öğretim yılı heyecanı

Malatya'daki Beydağı Konaklama Tesisi'nde misafir edilen ve eğitimlerini burada sürdüren Suriyeli çocuklar, eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşıyor.

AA | 17.09.2018 - 10:30..
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Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sonrası Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin konteyner ve çadır kentlerde her türlü ihtiyaçları karşılanırken, kadın ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor.

EĞİTİM HEYECANI

Konteyner kentlerde en çok ağırlık verilen konu ise çocukların eğitimi. Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezlerinden Malatya'daki Beydağı Konaklama Tesisi'nde de yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşanıyor. Tesisteki okullarda bu eğitim-öğretim yılında 2 bin 944 öğrenci eğitim görecek.

Suriyeli çocukların eğitim-öğretim yılı heyecanı

TÜRKÇE VE ARAPÇAYI BİRLİKTE ÖĞRENDİLER

Beydağı Konaklama Tesisi Eğitim Koordinatörü Metin Yaman, geçen yıl buradaki öğrencilerin Türkçe ve Arapça derslerini birlikte öğrendiklerini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılında Türk eğitim sistemine geçtiklerini ve tüm derslerin Türkçe olacağını aktaran Metin Yaman, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda bu sisteme geçtiklerini ifade etti.

"ÜLKELERİNDE EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

Metin Yaman, konteyner kentte eğitim alan öğrencilerin Suriye'ye dönmeleri veya başka ülkelere gitmeleri durumunda denklik belgeleri verdiklerini anlatarak, "Buradan Suriye'ye ve yabancı ülkelere giden öğrencilerimiz oluyor. Aileleriyle birlikte bunlara transkript oluşturup gönderiyoruz. Oradaki eğitim-öğretimlerine ulaştıkları sınıflardan devam edebiliyorlar." diye konuştu.

Suriyeli çocukların eğitim-öğretim yılı heyecanı

"SAVAŞIN ÇOCUKLARI"

Metin Yaman, "Okullarımızın isimleri de değişti. Anaokulu Mevlana, ilkokul Akşemseddin, ortaokul da Süleyman Şah oldu. Sadece lisemiz eski usuldan devam edecek, 15 saat Türkçe, 15 saat diğer dersler olmak üzere. Bu lise düzeyindeki öğrencilerimiz açıköğretim sınavına girip oradaki iki dersten başarılı olmak şartıyla bir de buradaki ders ortalamalarıyla birlikte mezun olup diplomalarını alıyorlar. Savaşın çocuklarını yeni eğitim-öğretim yılına güzel hazırlayacağız. Amacımız, onları bilinçli olarak geleceğe hazırlamak. Mutlu ve huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretimlerini istiyoruz." dedi.

Suriyeli çocukların eğitim-öğretim yılı heyecanı


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