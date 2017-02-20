Suriyeli işçiye işkence yapan zanlı ifadesinde kıvırdı

İzmir'de sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki çeken Hasan Kartal, polis tarafından gözaltına alındı.

Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Kartal, olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu söyledi.

CEZADAN YIRTMAK İÇİN ŞAKALAŞIYORDUK DEDİ

Kartal savcılık ifadesinde, " Mustafa 3-4 aydır bizimle çalışıyor. Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var" dedi.