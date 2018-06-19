Suriyeli kadın bebeğinin yanında öldürüldü

1 Yazlık evler için ilham veren fikirler Sizin yazlığınız da küçük dokunuşlar mı istiyor? Şu örneklere bir göz atın...

2 Dondurmanın bilinmeyen faydaları Prof. Dr. Oğuz Özyaral dondurma hakkında doğru bilinen yanlışları ve dondurmanın faydalarını anlattı.

3 Hawaii'de 24 saatte 453 kez deprem oldu ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 453 sarsıntı yaşandığı bildirildi.

4 13 adımda oy verme günü rehberi Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, AA, seçmenlerin oy verme günü dikkat etmesi gereken 13 önemli noktayı derledi.

5 Arbitraj nedir Paha kazanmış hisse senedi, tahvil, döviz gibi değerli kâğıtları satarak daha kârlı gördüğü ya da yüksek verim getirme olasılığı bulunan başka değerli kâğıtlar satın alma işine arbitraj denir.

6 Edirne yakalanan Yunan askerleri tahliye edilmeyecek Edirne'de iki ülke arasındaki sınırı geçtikleri için gözaltına alınan ve tutuklanan 2 Yunan askeri için yapılan 'tutukluluk değerlendirme duruşmasında' tahliye kararı çıkmadı.