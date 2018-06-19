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Suriyeli kadın bebeğinin yanında öldürüldü

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın, 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA | 19.06.2018 - 16:45..
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den (18) bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Aşaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için evine gitti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Valid Aşaelim eve girdiğinde Dima Aşaelim'i bıçaklanmış olarak yerde yatarken, 7 aylık oğlu Hasan Kasim'i de ona sarılmış halde buldu.

Suriyeli kadın bebeğinin yanında öldürüldü

Ağabeyin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Dima Aşaelim'in 1,5 yıllık eşi olduğu belirtilen ve Kent Meydanı'ndaki bir restoranda çalışan Ahmet Kasim'i (28) ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Suriyeli kadın bebeğinin yanında öldürüldü

Aşaelim'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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