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Suriyeli öğrenciler için yapılan okul hizmete sunuldu

Gaziantep’te Avrupa Birliği (AB), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Suriyeli sığınmacıların barındığı kampta yapılan ilkokul törenle açıldı.

DHA | 25.05.2018 - 15:00..
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Nizip ilçesinde Avrupa Birliği'nin 325 milyon avro tutarındaki eğitim alt yapı desteği kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 150 bin Suriyeli ile Türk öğrencinin eğitim alacağı okulun açılışı yapıldı.

Açılışa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile 200 kişi katıldı.

Suriyeli öğrenciler için yapılan okul hizmete sunuldu

"SURİYELİLERİ BAĞRIMIZA BASTIK"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Suriyelilerle olan dostluğumuza binaen hem de insan hakları ve hukuk devleti ilkesine saygılı bir ülke olmamıza istinaden Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Onlara her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ülkemize insanlarına nasıl bir hizmet veriyorsak aynı şekilde hizmet veriyoruz" diye konuştu.

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