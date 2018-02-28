taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.787
USD
3,8017
EURO
4,6449
ALTIN
161,41
PETR
66,4100

Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

İç karışıklık ile birlikte milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği, evini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de, savaşın faturasını en çok çocuklar ödüyor.

DHA | 28.02.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ihh

Anne ve ya babalarını kaybeden çocuklara, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalardaki bölgelerde kurulan yetimhanelerde barınmalarını ve eğitim almalarını sağlayan Türkiye ve yardım kuruluşları sahip çıktı.

Suriye'de savaş mağduru çocuklara kucak açan kuruluşlardan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aynı zamanda sınır kentlerinde de çocuklara ve ailelerine destek veriyor.

İHH YETİM ÇOCUKLAR İÇİN ANAOKULU AÇTI

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmasıyla gözlerin çevrildiği sınır kenti Kilis'te, İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocuklar için anaokulu açtı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen desteği verdiği okulda, 75 çocuk aile sıcaklığında eğlenerek yeni şeyler öğrenirken, savaşın üzerlerinde yarattığı olumsuz psikolojiden de uzaklaştırılıyor.

Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

Anaokulunda eğitim gören Suriyeli çocuklar burada hem yeni yaşamlarına alışıyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre çocuklara, anaokulu eğitiminin yanı sıra Türkçe öğrenmeleri için de kurslar düzenleniyor.

Savaşın korkunç yüzünü yaşayan çocuklara okulda hem eğitim veriliyor, eğlenmeleri sağlanıyor. Çocuklar burada müzik eşliğinde resim yapıp, sınıflar arası oyun ve yarışmalara katılıyor.

Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

"SEVGİYE İHTİYAÇLARI VAR"

Anaokulu öğretmenlerinden Duygu Şenyüz, çocuklara sevgi ile yaklaşarak yaşama tutunmalarını sağladıklarını kaydetti. Şenyüz, okuldaki çocukların tek isteklerinin sevgi olduğunu belirterek, "Buradaki çocuklar, anne ve babalarını kaybetmişler. Bu nedenle özel bir ilgi istiyorlar. Sevgiye ihtiyaçları var. Biz bunu gösteriyoruz. Gelen ziyaretçilerimizden de bunu istiyoruz. Onlarını eğlenebileceği, kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir eğitim ortamı da sunuyoruz. Savaş ortamından geldikleri için tek istedikleri sevgi. Çocukların genellikle babaları olmadığı içini özellikle erkek ziyaretçilerimize ayrı bir ilgileri oluyor. Bu çocuklarımız şekerden çikolatadan çok, bir aferin duymakla, saçları okşanmakla daha çok mutlu oluyorlar. Bunu da zaten gözlerinden  görebiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Eğlenmek ve öğrenmek onlarında hakkı, gözlerinin ışıl ışıl bakması dünyalara bedel" dedi.

Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva



Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sakarkaya Tepesi'ndeki tüneller
TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller görüntülendi.
Bebek'te istinat duvarı evin üzerine çöktü
Beşiktaş Bebek'te sağanak yağmur nedeniyle bir binanın istinat duvarı hemen önündeki bir evin üzerine çöktü.
Kız öğrenci ölümden çantası sayesinde kurtuldu
Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle uçan metal çatının bir parçası, okul bahçesindeki bir kız öğrencinin sırtına düştü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler
Özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

52
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

108
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

97
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

47
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

54
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

173
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM