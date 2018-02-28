Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yuva

Anne ve ya babalarını kaybeden çocuklara, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalardaki bölgelerde kurulan yetimhanelerde barınmalarını ve eğitim almalarını sağlayan Türkiye ve yardım kuruluşları sahip çıktı.

Suriye'de savaş mağduru çocuklara kucak açan kuruluşlardan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aynı zamanda sınır kentlerinde de çocuklara ve ailelerine destek veriyor.

İHH YETİM ÇOCUKLAR İÇİN ANAOKULU AÇTI

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmasıyla gözlerin çevrildiği sınır kenti Kilis'te, İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocuklar için anaokulu açtı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen desteği verdiği okulda, 75 çocuk aile sıcaklığında eğlenerek yeni şeyler öğrenirken, savaşın üzerlerinde yarattığı olumsuz psikolojiden de uzaklaştırılıyor.

Anaokulunda eğitim gören Suriyeli çocuklar burada hem yeni yaşamlarına alışıyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre çocuklara, anaokulu eğitiminin yanı sıra Türkçe öğrenmeleri için de kurslar düzenleniyor.

Savaşın korkunç yüzünü yaşayan çocuklara okulda hem eğitim veriliyor, eğlenmeleri sağlanıyor. Çocuklar burada müzik eşliğinde resim yapıp, sınıflar arası oyun ve yarışmalara katılıyor.

"SEVGİYE İHTİYAÇLARI VAR"

Anaokulu öğretmenlerinden Duygu Şenyüz, çocuklara sevgi ile yaklaşarak yaşama tutunmalarını sağladıklarını kaydetti. Şenyüz, okuldaki çocukların tek isteklerinin sevgi olduğunu belirterek, "Buradaki çocuklar, anne ve babalarını kaybetmişler. Bu nedenle özel bir ilgi istiyorlar. Sevgiye ihtiyaçları var. Biz bunu gösteriyoruz. Gelen ziyaretçilerimizden de bunu istiyoruz. Onlarını eğlenebileceği, kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir eğitim ortamı da sunuyoruz. Savaş ortamından geldikleri için tek istedikleri sevgi. Çocukların genellikle babaları olmadığı içini özellikle erkek ziyaretçilerimize ayrı bir ilgileri oluyor. Bu çocuklarımız şekerden çikolatadan çok, bir aferin duymakla, saçları okşanmakla daha çok mutlu oluyorlar. Bunu da zaten gözlerinden görebiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Eğlenmek ve öğrenmek onlarında hakkı, gözlerinin ışıl ışıl bakması dünyalara bedel" dedi.