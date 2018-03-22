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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

İHA | 22.03.2018 - 11:13..
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7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile  güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor.

Afrin ve çevresinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere dönen Suriyelilerin sayısı arttı.

KESİN DÖNÜŞ YAPIYORLAR

Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

GÜNLÜK ORTALAMA ARTIYOR

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 200-300 arasında Suriyelinin kesin dönüş yaptığı bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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